Защитник Дамир Мусин принял квалификационное предложение «Ак Барса», информирует официальный сайт КХЛ. Соглашение заключено на два сезона.

В минувшем сезоне 23-летний хоккеист забросил 1 шайбу и сделал 8 голевых передач в 37 матчах регулярного сезона при показателе полезности «+13». В плей-офф Мусин участия не принимал.

За карьеру в КХЛ хоккеист сыграл 184 матча, в которых набрал 26 (6+20) очков при показателе полезности «+39» и 40 штрафных минутах. В среднем за игру он проводил на льду 15 минут 56 секунд. Следующий сезон станет для Мусина пятыми в лиге.