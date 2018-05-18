Сошников — об Ожиганове: тренер «Торонто» научит его играть в настоящий хоккей

Нападающий сборной России Никита Сошников оценил перспективы защитника Игоря Ожиганова в «Торонто Мэйпл Лифс», а также прокомментировал свои взаимоотношения с главным тренером «листьев» Майком Бэбкоком. Сошников начинал минувший сезон в стане «Торонто».

«За Ожиганова рад, он едет в хорошую организацию, будет работать с хорошим тренером, который его научит играть в настоящий хоккей. Марченко с Калининым он не научил? А он учил? То, что их спустили в фарм, – это бизнес. Калинин там был не нужен, я так понимаю, его там Лу (Ламорелло — бывший генеральный менеджер «Торонто». — Прим. «Чемпионата») брал. Марченко – да, так получилось, жалко. Его взяли с драфта отказов, восемь игр не давали играть. Он немного выпал, но моё мнение, что он неплохо сыграл. Для него это такой же бизнес – он должен делать свою работу, есть задачи, которые надо выполнять. Бэбкок — очень серьёзный тренер.

В ЦСКА, получается, не учат играть в хоккей? Нет, почему, Игорь Никитин — очень хороший тренер, объясняет всё хорошо, доходчиво. Мне понравилось, как он объясняет и видит хоккей. Не говорю, что здесь не учат играть в хоккей, но там немного по-другому всё объясняют. Не могу вам передать, это просто надо видеть своими глазами.

Бэбкок меня хвалил в прессе? Мне он говорил то же самое, вызывал меня в кабинет, сказал: «Главное, чтобы ты был здоровым всё время, если ты будешь на массажном столе всё время, я не могу тебя ставить». Это и подвело меня? Я уже говорил, что из-за незнания языка в первый год я уехал обратно домой травмированный. Не знал, начал тренироваться, выяснилось, что у меня травма. Я пропустил тренинг-кэмп, у меня не было шансов сразу попасть в состав во втором сезоне. Если бы я попал сразу во втором сезоне, когда была перестройка, было бы всё намного проще, наверное. Сложилось так, как сложилось, нет смысла смотреть назад, надо двигаться вперёд», — передаёт слова Сошникова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.