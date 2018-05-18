Павел Дацюк стал лучшим бомбардиром сборной России на чемпионате мира 2018 года

Сборная России уступила в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года команде Канады (4:5 ОТ) и завершила своё выступление на турнире. Впервые с 2013 года национальная команда возвращается домой без медалей чемпионата мира.

Лучшим бомбардиром среди россиян стал нападающий СКА Павел Дацюк. На его счету 10 (2+8) очков в 8 играх. По 8 очков на счету нападающих Кирилла Капризова (6+2), Александр Барабанова (4+4) и Артёма Анисимова (3+5), а также защитника Никиты Зайцева (0+8).

Капризов, Зайцев, а также защитник Никита Нестеров стали самыми полезными игроками команды на турнире (все — по «+8»). Дацюк также стал лучшим среди россиян по проценту выигранных вбрасываний (63,5%).