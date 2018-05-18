Бадюков: нужно двигаться в направлении маленьких площадок — там всё быстрее

Двукратный обладатель кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков прокомментировал поражение сборной России от Канады (4:5 ОТ) в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года по хоккею.

«В нашей сборной сейчас смена поколений, как в игроках, так и в тренерском штабе. Чтобы эта смена происходила безболезненно, то, к чему мы стали стремиться после 2014 года и чтобы у нас подготовка шла к Олимпиаде 2022 года, нам нужно создавать конкуренцию внутри нашего чемпионата. По примеру этого чемпионата мира мы увидели, что игроки, которые приезжают из НХЛ, быстрее и всё-таки превосходят в мастерстве. Команды, у которых больше игроков из НХЛ, доминируют на площадке и играют интереснее. Несмотря на это, средний уровень команд подравнялся. Чтобы эта конкуренция была внутри чемпионата, нужно чтобы было больше сильных команд. В этом направлении мы идём – количество команд сократили до 25, конкуренция будет расти, и у тренерского штаба будет выбор среди сильных игроков, молодёжь будет расти.

Хоккей уходит в сторону скорости. Игроки, которые из НХЛ приезжают, с маленьких площадок, имеют преимущество именно в реакции – в игре накоротке, на быстрые передачи, приём шайбы, всё быстрее делается. Можно сказать, что на маленьких площадках скорость растёт. У нас уже есть несколько городов, где есть канадские площадки, где-то финский вариант. На мой взгляд, финский вариант – оптимальный. В Москве на новом дворце в Петровском парке будет такая площадка. Думаю, что в этом направлении нужно двигаться», — сказал Бадюков «Чемпионату».