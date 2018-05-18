Утверждён план подготовки «Спартака» к сезону-2018/19

Руководство ХК «Спартак» утвердило план предсезонной подготовки.

12 и 13 июля хоккеисты пройдут в Москве углублённый медицинский осмотр. После визита к врачам команда вылетит в чешский город Брно, где состоится первый учебно-тренировочный сбор (14-29 июля). Из Чехии красно-белые вернутся в Москву, чтобы затем отправиться в Нижний Новгород на Кубок губернатора (5-11 августа). Соперниками «Спартака» станут «Торпедо», московское «Динамо», «Автомобилист», рижское и минское «Динамо».

Второй сбор с 13 по 20 августа «Спартак» проведёт в австрийском городке Брук-ан-дер-Лайта (Bruck an der Leitha). В рамках этого сбора 16 августа запланирована контрольная игра с «Кометой» (Брно) и 20 августа с местной командой «WEV Lions». Последним этапом подготовки станет традиционный Кубок мэра с участием московского «Динамо», ЦСКА и «Витязя» с 23 по 26 августа.

Сезон-2018/19 в КХЛ стартует 1 сентября.