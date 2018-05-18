Опубликован план подготовки нижегородского «Торпедо» к сезону-2018/19

В рамках подготовки к 11-му сезону чемпионата КХЛ «Торпедо» примет участие в двух предсезонных турнирах.



Сбор команды запланирован на 13 июля. После углублённого медицинского обследования игроков «Торпедо» ждёт втягивающий сбор в Нижнем Новгороде. В завершение первого этапа подготовки с 5 по 11 августа «Торпедо» примет участие в юбилейном, 10-м Кубке губернатора Нижегородской области, где помимо нижегородской команды сыграют «Спартак», «Автомобилист», минское, рижское и московское «Динамо».



После турнира подопечные Дэвида Немировски продолжат тренировочный процесс в родном городе, отлучившись на ещё один предсезонный турнир в Магнитогорск. В мемориале Ромазана, который пройдёт с 23 по 26 августа, соперниками «Торпедо» будут местный «Металлург», «Трактор» и «Сибирь».



Сезон-2018/19 в КХЛ стартует 1 сентября.

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