Алексей Ковалёв войдёт в тренерский штаб «Куньлуня»

Олимпийский чемпион и обладатель кубка Стэнли Алексей Ковалёв войдёт в тренерский штаб клуба «Куньлунь», сообщили «Чемпионату» в пресс-службе клуба.

Ковалёв в сезоне-2018/19 будет работать в роли ассистента финского наставника «Куньлуня» Юсси Таполы.

Алексей является олимпийским чемпионом 1992 года, обладателем кубка Стэнли 1994 года. Третий из россиян, набравших 1000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ. 18 октября 2016 года Ковалёв возобновил карьеру в швейцарском «Фиспе». 43-летний форвард вышел на лёд в 11 матчах второго дивизиона, набрав 10 (3+7) очков. Также после завершения карьеры Алексей работал в этом клубе спортивным директором.