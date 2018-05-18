Минское «Динамо» подписало двусторонний контракт с форвардом Когалёвым

Нападающий Александр Когалёв заключил двусторонний контракт с «зубрами», рассчитанный на один сезон. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.



Перед сезоном-2017/18 Когалёв уже привлекался в стан минского «Динамо» на просмотр, а затем сыграл в КХЛ 12 матчей, в которых отметился двумя заброшенными шайбами – в ворота «Нефтехимика» и «Авангарда».



Впоследствии форвард вернулся в клуб чемпионата Беларуси «Юность», в составе которого выиграл Континентальный кубок и серебряные медали национального первенства.

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