Нижегородское «Торпедо» подписало форварда Антона Шенфельда

Нападающий Антон Шенфельд подписал двухлетний контракт с нижегородским «Торпедо», сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В сезоне-2017/18 Шенфельд выступал за магнитогорский «Металлург». В регулярном чемпионате КХЛ Антон провёл 37 матчей, набрав 7 (2+5) очков при показателе полезности «-4» и четырёх минутах штрафа. В плей-офф 24-летний форвард сыграл в семи встречах, отметившись одной результативной передачей при показателе полезности «-3».



Помимо «Магнитки» Шенфельд в КХЛ выступал за тольяттинскую «Ладу».