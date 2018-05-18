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Нижегородское «Торпедо» подписало форварда Антона Шенфельда

Нижегородское «Торпедо» подписало форварда Антона Шенфельда
Хоккей / КХЛ

Нападающий Антон Шенфельд подписал двухлетний контракт с нижегородским «Торпедо», сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В сезоне-2017/18 Шенфельд выступал за магнитогорский «Металлург». В регулярном чемпионате КХЛ Антон провёл 37 матчей, набрав 7 (2+5) очков при показателе полезности «-4» и четырёх минутах штрафа. В плей-офф 24-летний форвард сыграл в семи встречах, отметившись одной результативной передачей при показателе полезности «-3».

Помимо «Магнитки» Шенфельд в КХЛ выступал за тольяттинскую «Ладу».

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