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Гуськов: Воробьёву надо дать поработать, у России перспективный тренерский штаб

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Гуськов: Воробьёву надо дать поработать, у России перспективный тренерский штаб
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов выступил за продолжение сотрудничества национальной сборной с и.о. главного тренера Ильёй Воробьёвым.

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«Было бы смешно назначать тренера сборной за несколько недель до чемпионата мира и увольнять его после первенства. Воробьёву надо дать поработать. У нас перспективный и молодой тренерский штаб. Качество нашей сборной будет мериться через четыре года на Олимпиаде. Сейчас надо извлечь урок из этого чемпионата мира и двигаться вперёд, не останавливаясь и прогрессируя. Это должны делать не только хоккеисты, но и тренеры. Думаю, что у нашей сборной всё будет развиваться только в положительную сторону», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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У России строится новая команда. И нынешний тренерский штаб должен работать с ней в дальнейшем.
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