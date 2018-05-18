Тренер вратарей сборной России: Василевского не ждали, общались с Бобровским

Тренер вратарей сборной России по хоккею Рашит Давыдов рассказал, каких голкиперов из НХЛ рассматривали в национальной команде для приглашения на чемпионат мира 2018 года.



«Мы не ждали Василевского, понимали, что «Тампа» пройдёт далеко. Ждали Серёжу Бобровского, мы с ним общались после вылета «Коламбуса». Он последние матчи доигрывал с травмой. И это было видно по хайлайтам. Серёжа очень сожалел, что не смог поехать в сборную. Василевский, думаю, приехал бы. Но мы понимали, что это вряд ли произойдёт. Но что сейчас об этом говорить? Изначально осознавали, что может приехать тот и тот, а может вообще никто не приехать.

Рассматривали ли Георгиева или Худобина? Был вариант по Георгиеву, но не на роль первого номера. Хотели позвать его в сборную, присмотреться, пообщаться, на перспективу. Георгиев был в списках, Худобин — нет», — передаёт слова Давыдова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.