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Буре: У ФХР есть 4-летний план подготовки к ОИ. Надо увеличить конкуренцию в КХЛ

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Буре: У ФХР есть 4-летний план подготовки к ОИ. Надо увеличить конкуренцию в КХЛ
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Трижды лучший бомбардир НХЛ и ОИ-1998, чемпион мира–1990 Павел Буре прокомментировал итоги чемпионата мира–2018 для сборной России, а также высказался о перспективах национальной команды на ближайшие несколько лет.

Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею–2018

«Ребята старались, просто получилось, что вышли на Канаду в четвертьфинале. Они боролись до конца, находили силы постоянно отыгрываться в ходе матча, но, к сожалению, проиграли. Макдэвид сделал свое дело, он один из лучших игроков в мире сейчас, он и решил исход матча.

Если говорить о чемпионате мира в целом, то, конечно, «хоккейные» страны остаются те же – Россия, Канада, Швеция, США, Финляндия и Чехия, но при этом приятно видеть, что другие команды, такие как Швейцария, Германия, Латвия, борются на достаточно высоком уровне. Создается большая конкуренция, а когда она есть, то и уровень хоккея возрастает. Хорошо, что у этих команд такой прогресс.

Сейчас много говорят о размерах площадки. С момента, как начал играть на маленьких площадках, а это было в 1991 году, я понял, что это намного интереснее, и в первую очередь зрителям: другая динамика, другая борьба, надо все быстрее делать. Именно по этой причине я за то, чтобы в дальнейшем хоккей развивался именно в сторону маленьких площадок.

Что касается конкуренции в КХЛ, то, конечно, чем меньше команд, тем больше квалифицированных игроков будет играть. Если будет больше равных по силе команд, то и борьба будет упорнее, а растешь ты, только когда играешь с равным или более сильным. Это, естественно, потом скажется и на сборной, так как есть 4-летний план подготовки к Олимпиаде-2022. Если будет конкуренция в КХЛ, то ребята будут приобретать опыт, который поможет им играть на высоком уровне на чемпионатах мира и Олимпийских играх», — сказал Буре «Чемпионату».

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