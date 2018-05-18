Вестерлунд — о поражении Финляндии: Марьямяки должен быть готов к грубой критике

Бывший наставник «Салавата Юлаева» и сборной Финляндии Эркка Вестерлунд прокомментировал реакцию финских СМИ на поражение национальной команды в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года. Главный тренер финнов Лаури Марьямяки стал героем множества критических заметок в местной прессе.



«В тренерской профессии не редкая ситуация, когда вы получаете критическую публичную оценку, причём очень грубую. Марьямяки должен быть к этому готов. Конечно, все тренеры знают, что это часть работы. Тем не менее каждый раз это всё равно затрагивает. Бывает, самая жёсткая критика наносит вред даже близким родственникам. Например, просыпаешься посреди ночи, мешаешь всем вокруг. Работа главного тренера — намного больше того, что происходит на публике. Худшая же ситуация для любого специалиста, если он раздражает своих игроков. Тогда хоккеисты отдаляются от него и плывут на своей эмоциональной волне», — приводит слова Вестерлунда Is.



Сборная Финляндии потерпела сенсационное поражение от команды Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира–2018 по хоккею, встреча завершилась со счётом 2:3. Под руководством Марьямяки финны провели четыре крупных турнира, не сумев выиграть медали. Лаури после ЧМ-2018 покинет пост главного тренера, его заменит Юкка Ялонен.

Без России, но со Швейцарией. Итоги четвертьфиналов ЧМ Команда Ильи Воробьёва хотя бы проиграла не кому-то, а Канаде, а вот финны получили на орехи от швейцарцев.