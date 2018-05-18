Морис: большая проблема «Виннипега» — число травмированных

Главный тренер «Виннипег Джетс» Пол Морис прокомментировал ход финальной серии Западной конференции НХЛ, в которой его команда уступает «Вегас Голден Найтс» со счётом 1-2.



«Если будете зацикливаться на невзгодах, то обязательно их притянете. Большая проблема — количество травм, с которыми мы столкнулись в этом сезоне. У всех команд бывают яркие вечера, когда они забивают много голов. А бывают бледные матчи, когда игра не идет. Так вот нам нужно сосредоточиться на победе. Думать только об этом, быть на позитивной волне», — цитирует Мориса официальный сайт НХЛ.



Завтра, 19 мая, команды проведут четвёртый матч финальной серии Западной конференции. Начало запланировано на 3:00 мск.

Галлан: понял, что «Вегас» может далеко пройти в плей-офф, только в январе