Р. Давыдов: два год назад узнал, что Коскинен собирается в НХЛ. Мне стало смешно

Тренер вратарей сборной России по хоккею Рашит Давыдов прокомментировал переход голкипера Микко Коскинена в клуб НХЛ «Эдмонтон Ойлерз».



«Когда мне два года назад сказали, что Микко собирается в НХЛ, я сразу сказал, что мне смешно. Кто? Он? Туда? Это смешно. Сейчас, по прошествии двух лет, всё поменялось. Он готов. Но мы два года работали вместе. Я не пытаюсь что-то преувеличивать. Это факты, которые имеют место. Микко готов, он там сыграет и будет в порядке. Мне интересно работать с Шестёркиным, кого бы ни пригласили в СКА вторым», — передаёт слова Давыдова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.