Зибанеджад пожертвует призовые с ЧМ-2018 на развитие детского хоккея в Швеции

Нападающий сборной Швеции по хоккею Мика Зибанеджад объявил, что намерен пожертвовать призовые за участие в чемпионате мира–2018 на развитие детского хоккея в Стокгольме.

«Немного грустно, что в Швеции недостаток ледовых коробок, для них довольно дорого купить оборудование. Видно, что число занимающихся хоккеем на младшем и юниорском уровнях стало падать. Детям легче играть в футбол — берёте мяч и идёте на улицу. С хоккеем так не пройдёт, но это несправедливо», — цитирует Зибанеджада Aftonbladet.

Сообщается, что хоккеист гарантированно пожертвует $ 300 тыс. Кроме того, он собирается добавить к этой сумме бонусы за выступление на текущем чемпионате мира, предусмотренные шведской федерацией. За первое место — $ 150 тыс., за второе — $ 100 тыс., за третье — $ 50 тыс.