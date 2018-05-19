Михеев: в равных составах мы ни в чём не уступали Канаде

Нападающий сборной России Илья Михеев прокомментировал поражение от сборной Канады (4:5 ОТ) в четвертьфинале чемпионата мира, проходящего в Дании.

«Вся команда была готова биться с Канадой. Все вышли с настроем победить. Не могу сказать, что мы испугались канадцев. Каждый из нас понимал, что мы можем выиграть. И сражались с ними на равных, но несколько ошибок решили исход в их пользу. Три шайбы в наши ворота были заброшены в большинстве. О чём тут еще можно говорить? В равных составах мы ни в чём не уступали Канаде. В некоторых моментах даже переигрывали. Заброшенная мной шайба ничего не меняет — всё равно есть разочарование от поражения в матче, где мы в целом не уступали такому серьёзному сопернику, как Канада», — приводит слова Михеева газета «Известия».