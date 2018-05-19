АХЛ: Гурьянов отметился результативной передачей, это его 5-е очко в плей-офф

Нападающий клуба Американской хоккейной лиги «Техас Старз» Денис Гурьянов отметился результативной передачей в первом матче серии плей-офф финала конференции с «Рокфордом» (4:2). В 10 матчах плей-офф у 20-летнего хоккеиста пять (2+3) очков.



В регулярном чемпионате АХЛ сезона-2017/18 Гурьянов принял участие в 74 встречах, записав на свой счёт 34 (19+15) баллов при показателе полезности "-10" и 11 минутах штрафного времени.



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