Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

АХЛ: Гурьянов отметился результативной передачей, это его 5-е очко в плей-офф

АХЛ: Гурьянов отметился результативной передачей, это его 5-е очко в плей-офф
Хоккей / НХЛ

Нападающий клуба Американской хоккейной лиги «Техас Старз» Денис Гурьянов отметился результативной передачей в первом матче серии плей-офф финала конференции с «Рокфордом» (4:2). В 10 матчах плей-офф у 20-летнего хоккеиста пять (2+3) очков.

В регулярном чемпионате АХЛ сезона-2017/18 Гурьянов принял участие в 74 встречах, записав на свой счёт 34 (19+15) баллов при показателе полезности "-10" и 11 минутах штрафного времени.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент