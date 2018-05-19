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Уилер: «Виннипег» должен был выигрывать, но Флёри сыграл экстраординарно

Уилер: «Виннипег» должен был выигрывать, но Флёри сыграл экстраординарно
Хоккей / НХЛ

Капитан «Виннипег Джетс» Блейк Уилер после поражения в четвёртом матче серии плей-офф финала конференции с «Вегас Голден Найтс» (2:3, 1-3 в серии) высоко оценил игру голкипера соперников Марка-Андре Флёри.

«Сопернику стоит отдать должное. Они использовали свои моменты лучше, чем мы. Но мне понравилась наша игра. Мы выигрываем такие в девяти случаях из 10. Сегодня был тот самый один случай, произошедший благодаря экстраординарной игре их вратаря», — приводит слова нападающего официальный сайт НХЛ.

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