Уилер: «Виннипег» должен был выигрывать, но Флёри сыграл экстраординарно

Капитан «Виннипег Джетс» Блейк Уилер после поражения в четвёртом матче серии плей-офф финала конференции с «Вегас Голден Найтс» (2:3, 1-3 в серии) высоко оценил игру голкипера соперников Марка-Андре Флёри.



«Сопернику стоит отдать должное. Они использовали свои моменты лучше, чем мы. Но мне понравилась наша игра. Мы выигрываем такие в девяти случаях из 10. Сегодня был тот самый один случай, произошедший благодаря экстраординарной игре их вратаря», — приводит слова нападающего официальный сайт НХЛ.

«Вегас» в шаге от финала Кубка Стэнли! Сказка «рыцарей» продолжается Волшебник Марк-Андре вряд ли жалеет, что покинул «Питтсбург».