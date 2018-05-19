Сошников — об успехах «Вегаса»: игроки злые и мотивированы отказом генменеджеров

Нападающий сборной России и «Сент-Луис Блюз» Никита Сошников поделился мнением об успехах «Вегас Голден Найтс, который находится в одной победе от выхода в финал Кубка Стэнли.



»Ведь этих ребят отдали на драфте расширения. И они почувствовали себя ненужными в других командах, — говорит Сошников. — Они пришли в новый клуб, где получили свежий старт, новые возможности. Они просто злые, голодные до побед. Хотят показать, чего они стоят. От чего отказались их бывшие генменеджеры. Это чувство здорово мотивирует любого хоккеиста".

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