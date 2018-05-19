Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Стали известны лучшие игроки дня в НХЛ

Стали известны лучшие игроки дня в НХЛ
Хоккей / НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги назвал трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.

Первой звездой признан нападающий «Вегас Голден Найтс» Райлли Смит, записавший в свой актив два (1+1) очка в пятом матче серии с «Виннипег Джетс» (3:2, 3-1 в серии).

Второй звездой стал голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флёри, отразивший 35 из 37 бросков по своим воротам.

Замкнул тройку лучших хоккеистов игрового дня форвард «рыцарей» Вильям Карлссон, который отметился первым голом во встрече с «Виннипегом».

«Вегас» в шаге от финала Кубка Стэнли! Сказка «рыцарей» продолжается
Волшебник Марк-Андре вряд ли жалеет, что покинул «Питтсбург».
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент