Стали известны лучшие игроки дня в НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги назвал трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.



Первой звездой признан нападающий «Вегас Голден Найтс» Райлли Смит, записавший в свой актив два (1+1) очка в пятом матче серии с «Виннипег Джетс» (3:2, 3-1 в серии).



Второй звездой стал голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флёри, отразивший 35 из 37 бросков по своим воротам.



Замкнул тройку лучших хоккеистов игрового дня форвард «рыцарей» Вильям Карлссон, который отметился первым голом во встрече с «Виннипегом».

«Вегас» в шаге от финала Кубка Стэнли! Сказка «рыцарей» продолжается Волшебник Марк-Андре вряд ли жалеет, что покинул «Питтсбург».