Морис: «Вегас» — жёсткий оппонент, они выкладываются на полную катушку

Главный тренер «Виннипег Джетс» Пол Морис прокомментировал поражение в четвёртом матче серии плей-офф финала Западной конференции с «Виннипег Джетс» (2:3, 1-3 в серии).



«Мне понравились многие вещи, которые мы делали в четвёртой игре. „Голден Найтс“ — жёсткий оппонент, и с ними нет лёгкой жизни. У них очень высокая работоспособность, соревновательный азарт. Они выкладываются на льду на всю катушку. То, о чём я прошу своих ребят — состязайтесь с соперником, доставая из себя всё. И ты всегда можешь прибавить. Когда, например, станешь чище работать с шайбой», — цитирует Мориса официальный сайт лиги.

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