Шведский журналист: Грёнборгу и игрокам надо перестать фокусироваться на судьях

Обозреватель шведского издания Expressen Санни Линдстрём отмечает, что критика судейства со стороны главного тренера сборной Швеции Рикарда Грёнборга является чрезмерной.



«Первый период с Латвией был, наверное, худшим отрезком сборной на чемпионате мира — все действовали пассивно и слишком медленно. Я редко критикую судей, потому что это самая сложная работа в хоккее. Но взгляните: Латвия получила одно удаление, а Швеция — пять, некоторые их решения выглядели просто жалкими. Но Грёнборгу нужно перестать фокусироваться на судействе, да и игрокам тоже. Прекратите шутить с судьями, от этого лучше не станет», — отмечает Линдстрём.

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