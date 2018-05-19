Каменский: болею за Овечкина, «Вашингтон» должен дожать серию с «Тампой»

Олимпийский чемпион, глава СДК КХЛ Валерий Каменский рассказал, что надеется на победу Александра Овечкина в Кубке Стэнли.



«Стараюсь смотреть много матчей, а в Штатах бываю в основном летом, в отпуске. Дочка там учится. Слежу и за „Рейнджерс“, но переживаю в основном за „Колорадо“, желаю Джо Сакику успеха. В этом году сложилось более-менее успешно, вышли в плей-офф. Молодая команда, всё лучшее у неё впереди.



За кого ещё болею? За Овечкина. Чтобы он наконец-то выиграл Кубок. Хоть „Вашингтон“ и проиграл два домашних матча, думаю, всё-таки дожмут серию. Тем более что на выезде у него в этом плей-офф лучше получается», — цитирует Каменского официальный сайт лиги.

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