Нил: «Вегас» в одном шаге от финала кубка Стэнли, но это самый трудный шаг

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джеймс Нил после победы в четвёртом матче серии финала Западной конференции с «Виннипег Джетс» (3:2, 3-1 в серии) отметил, что его команде будет непросто одержать четвёртую победу.



«Это потрясающе. Но сейчас мы должны оставаться самими собой. Все будут говорить, что мы в одном шаге от финала Кубка Стэнли, но это самый трудный шаг. Мы не можем сейчас сбавлять обороты», – приводит слова Нила официальный сайт НХЛ.

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