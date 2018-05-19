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Нечас: Пастрняк — настоящая звезда, хотя сам ещё молодой хоккеист

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Нечас: Пастрняк — настоящая звезда, хотя сам ещё молодой хоккеист
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Нападающий сборной Чехии Мартин Нечас поделился впечатлениями от чемпионата мира — 2018, на котором его команда выбыла в четвертьфинале.

«На чемпионате мира было просто потрясающе. Думаю, там всем понравилось. Это был хороший турнир, на котором Чехия неплохо отыграла на групповом этапе. Жаль, что мы выбыли уже в четвертьфинале.

Пастрняк похвалил молодых игроков? Он уже настоящая звезда, хотя тоже молодой хоккеист. С нетерпением жду, когда мы сможем приблизиться к нему по уровню игры. Для нас игра на ЧМ с такими мастерами стала настоящей школой, надеюсь, на следующих турнирах мы выступим лучше», — приводит слова Нечаса Hokej.cz.

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