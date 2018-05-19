Сегодня, 19 мая, в Дании состоятся полуфинальные матчи чемпионата мира 2018 года по хоккею. В первом полуфинале силами будут мериться сборные Швеции и США, во втором Канада встретится с неожиданным противником — сборной Швейцарии. На «Чемпионате» стартовал опрос: «Кто выйдет в финал чемпионата мира по хоккею — 2018?»
Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею — 2018
Пройти опрос также можно на PlayBuzz.
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