Кто выйдет в финал чемпионата мира по хоккею-2018?

Сегодня, 19 мая, в Дании состоятся полуфинальные матчи чемпионата мира 2018 года по хоккею. В первом полуфинале силами будут мериться сборные Швеции и США, во втором Канада встретится с неожиданным противником — сборной Швейцарии. На «Чемпионате» стартовал опрос: «Кто выйдет в финал чемпионата мира по хоккею — 2018?»

Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею — 2018

Пройти опрос также можно на PlayBuzz.

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