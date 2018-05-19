Смит: сдержать «Виннипег» удалось только благодаря сейвам Флёри

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Райлли Смит после победы в четвёртом матче серии финала Западной конференции с «Виннипег Джетс» (3:2, 3-1 в серии) отметил игру голкипера «рыцарей» Марка-Андре Флёри.



«За счёт чего нам удалось сдержать «Виннипег»? Причина сидит рядом со мной (Флёри). Марк-Андре проделал отличную работу, делая сейв за сейвом. В этой серии соперник прижимает нас в третьих периодах, но он закрывает перед ними калитку и помогает нам пережить этот шторм. А ещё он очень спокоен, что благотворно влияет и на всех нас», — цитирует Смита официальный сайт НХЛ.

«Вегас» в шаге от финала Кубка Стэнли! Сказка «рыцарей» продолжается Волшебник Марк-Андре вряд ли жалеет, что покинул «Питтсбург».