Эллер: это клише, но «Вашингтон» должен перестать жалеть себя

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер рассказал, что нужно его команде для победы в серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2-2 в серии).



«Мы обязаны забывать быстро. Не зацикливаться, выучиться на собственных ошибках, сыграть в следующий раз с ещё большей неотложностью. И ни в коем случае не жалеть себя. Я знаю, что все это клише, которые вы слышите от нас постоянно, но это именно то, что с нами произойдёт. В нашей раздевалке хватает опыта, чтобы понимать, что именно это мы и должны сделать. За последние недели мы справились с несколькими вызовами. Мы не можем позволить прошлым ошибкам влиять на наш менталитет. К большому успеху нет прямого пути, дорога идёт то вверх, то вниз», — цитирует Эллера официальный сайт лиги.

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