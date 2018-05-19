Орпик: «Вашингтон» умеет переворачивать страницу лучше, чем болельщики или СМИ

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Брукс Орпик рассказал об отношении к давлению со стороны СМИ и болельщиков.



«Мне кажется, нам удаётся переворачивать страницу лучше, чем некоторым нашим болельщикам или СМИ. И нам неплохо удаётся блокировать в собственном сознании все эти внешние шумы. Посудите сами: у нас не было преимущества домашней площадки, как его все называли перед началом этой серии. Если бы мы выиграли оба раза дома и проиграли оба раза в гостях, мы были бы точно в таком же положении, как сейчас.



Как мы сюда попали — не имеет значения. Но это то, где мы сейчас находимся. Лучшая команда по итогам трёх матчей выйдет в финал», — цитирует Орпика Washington Post.