«Амур» заключил соглашение о сотрудничестве с клубом ВХЛ «Сокол»

Хоккейный клуб «Амур» заключил новое соглашение о спортивном сотрудничестве с клубом Высшей Хоккейной Лиги «Сокол» из Красноярска, информирует официальный сайт хабаровского клуба.



Напомним, что сибиряки являются партнёрами «Амура» в ВХЛ на протяжении нескольких сезонов. В соответствии с договором о спортивном сотрудничестве, «Амур» сможет в течение сезона направлять своих игроков в расположение клуба-партнёра.

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