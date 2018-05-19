Холтби: «Вашингтону» необходим Бекстрём, который ведёт игру, особенно сейчас

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби поделился мнением о возвращении после травмы нападающего Никласа Бекстрёма. Напомним, «столичные» упустили преимущество в две победы в серии плей-офф с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2-2).

«Вашингтону» необходим Бекстрём, который ведёт игру, особенно в данный момент. Он будет находиться на площадке дольше и выполнять всё более важную роль.



Как только началась игра, ему становилось более комфортно, поэтому он будет ещё более важным звеном для нас в следующих матчах», – приводит слова вратаря Washington Post.