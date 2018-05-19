Фазель: Капризов нарушал правила, в финале ОИ немец тоже сфолил на Дацюке

Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал спорное судейство на чемпионате мира — 2018 по хоккею.



«Я совершенно не согласен с тем, что судейство на турнире очень плохое. Можно обсудить удаление Капризова. Если посмотреть повтор, было нарушение, за которое мы удаляем. А дальше у разных людей разные мнения. Есть ли у нас отдельные правила для основного времени матча и отдельные – для овертайма? В Пхёнчхане немецкий игрок сыграл высоко поднятой клюшкой против Дацюка в финале. Нарушение было, но это можно обсуждать. Судья его свистнул. В один день свистнут, в другой нет. Это очень тяжело. Я был немного удивлён. При игре «четыре на четыре» давать удаление очень сложно. Нам надо это заново обсудить, но нарушение там было. Такие удаления давали на протяжении всего турнира, а потом вы говорите. Всегда будут моменты, когда скажут – не надо было удалять. Но работа судей не была плохой, с этим я не согласен. Они старались, у нас были очень хорошие матчи по судейству», — передаёт слова Фазеля корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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