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Майерс: ещё ничего не потеряно, серия с «Вегасом» далека от завершения

Майерс: ещё ничего не потеряно, серия с «Вегасом» далека от завершения
Хоккей / НХЛ

Защитник «Виннипег Джетс» Тайлер Майерс после поражения в четвёртом матче серии финала Западной конференции с «Вегас Голден Найтс» (2:3, 1-3 в серии) выразил уверенность, что серия ещё далека от завершения.

«Ничто не потеряно, пока всё не потеряно. В моём понимании, эта серия далека от завершения. Сейчас мы вернёмся домой на один матч. Концентрация пока только на этом», — приводит слова Майерса официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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