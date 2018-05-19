«Ак Барс» обменял защитника Дамира Мусина в ХК «Сочи»

Казанский «Ак Барс» обменял защитника Дамира Мусина в хоккейный клуб «Сочи», информирует официальный сайт черноморской команды.



В минувшем сезоне 23-летний хоккеист забросил 1 шайбу и сделал 8 голевых передач в 37 матчах регулярного сезона при показателе полезности «+13». В плей-офф Мусин участия не принимал.



За карьеру в КХЛ хоккеист сыграл 184 матча, в которых набрал 26 (6+20) очков при показателе полезности «+39» и 40 штрафных минутах. В среднем за игру он проводил на льду 15 минут 56 секунд. Следующий сезон станет для Мусина пятым в лиге.

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