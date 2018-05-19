ФХР подписала контракт о сотрудничестве с Федерацией хоккея Туркменистана

19 мая 2018 года состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между Федерациями хоккея России и Туркменистана, информирует официальный сайт ФХР.



Документ, на котором поставили подписи председатель Федерации хоккея Туркменистана Джора Худайбердыев и президент ФХР Владислав Третьяк, предусматривает развитие долгосрочных отношений на основании заинтересованности сторон во взаимовыгодном сотрудничестве.



Стороны договорились создавать необходимые условия и стремиться обеспечить эффективное взаимодействие, обмен опытом и постоянное информационное сотрудничество во всех сферах деятельности. Помимо этого документ включает в себя пункт о том, что ФХР гарантировала ФХТ помощь в создании и реализации программ развития хоккейного судейства в Туркменистане.



Также в документе оговаривается организация и проведение совместных мероприятий: товарищеских матчей между сборными России и Туркменистана, выставочных игр с участием российских хоккейных клубов в Туркменистане, соревнований между детско-юношескими командами стран и других мероприятий, а также научно-методических конференций и семинаров для тренеров и менеджмента клубов с целью обмена опытом и развития профессиональных навыков.