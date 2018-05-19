Кейн, Кинкейд и Аткинсон — лучшие игроки США на ЧМ по хоккею—2018

Сборная США потерпела разгромное поражение в полуфинальном матче на чемпионате мира по хоккею—2018, уступив Швеции со счётом 0:6. Таким образом, завтра команде предстоит встреча за третье место.

Лучшими хоккеистами американской сборной на турнире признаны: нападающие Патрик Кейн и Кэм Аткинсон, а также голкипер Кейт Кинкейд.

Кейн, который является капитаном сборной США на мировом первенстве, набрал 19 (8+11) очков в девяти матчах. На счету Аткинсона оказалось 10 (6+4) результативных баллов. Кинкейд защищал ворота США в восьми матчах ЧМ-2018 и пропустил 19 шайб.