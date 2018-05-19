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Швеция — США — 6:0. Видеообзор матча ЧМ по хоккею–2018

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Швеция — США — 6:0. Видеообзор матча ЧМ по хоккею–2018
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Завершился первый полуфинальный матч чемпионата по хоккею, проходящего в Дании. В нём сборная Швеции одержала крупную победу над командой США. Встреча завершилась со счётом 6:0 (1:0, 3:0, 2:0).

Дублем в составе «Тре крунур» отметился Виктор Арвидссон, ещё по одной заброшенной шайбе на свой счёт записали Магнус Пяаярви, Патрик Хёрнквист, Маттиас Янмарк и Адриан Кемпе.

Соперник Швеции по финалу чемпионата мира станет известен после окончания матча Канада — Швейцария, начало которого запланировано на 20:15 мск.

Видео также можно посмотреть на канале ИИХФ в YouTube.

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