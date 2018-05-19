Нюквист: не согласен, что у Швеции была лёгкая игра с США. Провели тяжёлый матч

Нападающий сборной Швеции Густав Нюквист подвёл итоги победного матча полуфинала чемпионата мира—2018 с командой США (6:0).



«Я не согласен с вами, что это была лёгкая игра. Мы провели тяжёлый матч с США. Шесть шайб, которые мы забросили, не говорят о том, что мы отдыхали на льду. Встреча всё равно держала в напряжении, мы сражались с достойным соперником. У них разноплановые звенья, нам нужно было минимизировать ошибки. Наш вратарь Андерс Нильссон совершил несколько невероятных сейвов, а мы старались ему максимально помогать. Нильссон – наш лучший игрок сегодня.

Конечно, здорово, что у нас получилось столько раз забить. Порой казалось, что мы начинаем делать это на автомате, чувствуя каждый шаг партнёра на площадке. Тренерский штаб сказал нам придерживаться определённой тактики, которую мы выполняли на протяжении всей встречи.



Отмечу нашу игру в неравных составах. Мы забили как в большинстве, так и в меньшинстве. Но, повторюсь, американцы, как мы, пробились в полуфинал, поэтому слабой эту команду точно не назовёшь. Просто сегодня они провели не лучший свой матч», — передаёт слова Нюквиста корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.