Ракелль: шесть шайб в ворота сборной США — отличный результат для Швеции

Нападающий сборной Швеции Рикард Ракелль подвёл итоги победного матча полуфинала чемпионата мира—2018 с командой США (6:0).

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«Прежде всего, хочу сказать спасибо нашему вратарю Андерсу Нильссону, который вдохновил нас своими сейвами. У нас было задание играть активно, максимально много времени проводить в зоне соперника, но это не всегда получалось. Особенно в первом периоде США были активны. Здорово, что мы в итоге справились.



После первого периода мы внесли определённые коррективы в игру, стали агрессивнее в атаке, в результате чего довели дело до логического конца. Мы шесть раз поразили ворота соперника – это отличный результат. Но есть недовольство количеством удалений. Так много удаляться нельзя. Хорошо, что спецбригады меньшинства выстояли. Но в целом, считаю, встреча нам удалась.



В каждой отдельно взятой игре может случиться всё, что угодно. Сегодня случилось так, что мы оказались сильнее соперника. Но у Америки сильная сборная, они доставили здесь много проблем различным сборным. Сегодня все наши звенья отлично потрудились, был виден игровой баланс. Надеюсь, всё это сохранится к финалу», — передаёт слова Ракелля корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.