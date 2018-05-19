Канада — Швейцария: стали известны составы команд на полуфинал ЧМ-2018

Стали известны составы сборных Канады и Швейцарии на полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею—2018. Начало встречи запланировано на 20:15 мск, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Состав сборной Канады:

Кемпер (Макэлинни);

Власич — Парэйко, Туррис — Джост — О'Райлли;

Эдмундсон — Экблад, Шенн — Ньюджент-Хопкинс — Макдэвид;

Мюррей — Нурс, Пажо — Дюбуа — Хорват;

Пулок, Бейли — Барзал — Бовилье, Эберле.



Состав сборной Швейцарии:



Дженони (Берра);

Йоси — Диаз, Фиала — Нидеррайтер — Корви;

Кукан — Унтерзандер, Майерр — Вермин — Андригетто;

Мюллер — Фора, Хофманн — Мозер — Хаас;

Фрик, Балтисбергер, Шервай — Род — Шоппи.