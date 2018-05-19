Канада — Швейцария: стали известны составы команд на полуфинал ЧМ-2018

Стали известны составы сборных Канады и Швейцарии на полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею—2018. Начало встречи запланировано на 20:15 мск, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Состав сборной Канады:
Кемпер (Макэлинни);
Власич — Парэйко, Туррис — Джост — О'Райлли;
Эдмундсон — Экблад, Шенн — Ньюджент-Хопкинс — Макдэвид;
Мюррей — Нурс, Пажо — Дюбуа — Хорват;
Пулок, Бейли — Барзал — Бовилье, Эберле.
Состав сборной Швейцарии:
Дженони (Берра);
Йоси — Диаз, Фиала — Нидеррайтер — Корви;
Кукан — Унтерзандер, Майерр — Вермин — Андригетто;
Мюллер — Фора, Хофманн — Мозер — Хаас;
Фрик, Балтисбергер, Шервай — Род — Шоппи.
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Все восхищаются Макдэвидом, а кто-то считает, что выход Канады в полуфинал шокировал мир.