Грёнборг: с США не надо удаляться, но мы выкинули план на игру во втором периоде

Главный тренер сборной Швеции Рикард Грёнборг подвёл итоги победного матча полуфинала чемпионата мира—2018 с командой США (6:0).

«Знали, что это будет непростая игра, что в составе американцев есть очень опасные игроки, особенно в нападении. Такой команде не хочешь давать шанс в большинстве, но мы удалялись. Можно сказать, во втором периоде план игры был выкинут подальше. В первом периоде США были лучшей командой, которая здорово перемещала шайбу. Мы не справлялись со скоростью соперника в средней зоне. Мы начали вносить изменения прямо во время периода. В перерыве разобрали, как они входят в нашу зону. К сожалению, нам пришлось играть в меньшинстве, но наши трудолюбивые ребята отлично справились. Затем мы внезапно начали забивать, сделали это практически в трёх сменах подряд. Это решило исход матча. В третьем периоде соперник создавал много давления, но Андерс Нильссон провёл великолепный матч, был прекрасен в воротах, а наши игроки, особенно защитники, жертвовали собой. США – очень хорошая команда, это отличная победа для нас.

Мы находимся всего в 20 минутах от Швеции, так что да, тут у нас практически домашняя атмосфера. Наши болельщики потрясающие, в том числе из-за них мы смогли привлечь так много игроков на этот турнир. Это касается особенно тех, кто подъезжал позже. Видеть жёлтые трибуны, петь гимн Швеции после матча – это невероятно. У меня даже мурашки по коже шли, у нас тут отличная поддержка.

Нильссон перед чемпионатом мира три недели был в отпуске, так что нам было важно дать ему сыграть. Он не начинал этот турнир, мы хотели, чтобы он почувствовал себя комфортно. А Хелльберг играл в сборной весь месяц, понимал нашу систему. Нильссон великолепно проявил себя в последних трёх матчах, стабилизировал нашу оборону. Когда в воротах такой спокойный вратарь, это помогает. Защитники принимают лучшие решения, и нападающие лучше обороняются.

Адам Ларссон – не просто защитник, который может закрыть ведущих игроков соперника. Он много времени проводит на льду, выходит на большинство и меньшинство, играет против лучших игроков противников. Это два отличных игрока, которые являются лидерами команды. У нас 13 ребят, которые ещё не играли в международных турнирах.

Нилльсон сделал заявку на финал. Он провёл отличный матч и является главным кандидатом на то, чтобы сыграть в финале», — передаёт слова Грёнборга корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.