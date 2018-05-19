Купер: «Тампе» в серии с «Вашингтоном» нужно улучшать игру в равных составах

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер оценил ход серии финала Кубка Стэнли в Восточной конференции с «Вашингтон Кэпиталз» (2-2).



«Давайте честно: если вы проигрываете два матча дома, то вы на волоске. Парни нашли возможность выкарабкаться. Счёт в серии равный, и неважно, как вы к нему пришли.



«Вашингтон» перебросал нас в каждом из матчей серии? Частично это зависит от того, кто владеет инициативой в ходе игры. Серьёзная угроза для нас заключается в том, что «Вашингтон» не даёт нам часто угрожать воротам и работать на подборе. Мы, разумеется, делаем это в большинстве, но должны быть лучше в этом плане при игре «пять на пять», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

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