«Нью-Йорк Рейнджерс» может назначить главным тренером специалиста из NCAA

Новым главным тренером клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» может стать Дэвид Куинн.



51-летний специалист последние пять лет работал в NCAA, возглавляя университетскую команду Бостона. Издание NY Daily News отмечает, что назначение произойдёт с высокой долей вероятности и может случиться уже на следующей неделе.

Куинн имеет работы в НХЛ. В сезоне-2012/13 он трудился ассистентом главного тренера «Колорадо Эвеланш», до этого отработав три года наставником фарм-клуба «Лэйк Эри Монстерз» в АХЛ.

Предыдущий главный тренер «Рейнджерс» Ален Виньо был отправлен в отставку в начале апреля. «Синерубашечники» завершили минувший сезон на 12-м месте в Восточной конференции, впервые с сезона-2009/10 не сумев выйти в стадию плей-офф.