Макдона: «грязные» голы могут сыграть важную роль в серии «Тампы» и «Вашингтона»

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Райан Макдона оценил ход серии финала Кубка Стэнли в Восточной конференции с «Вашингтон Кэпиталз» (2-2).



«Они доставили нам немало проблем в ходе серии. Если посмотреть на четвёртую игру, то у нас выделялся только голкипер. Мы, по сути, украли у них эту игру. «Тампа» однозначно упустила ряд возможностей бросить по воротам. В атаке нам временами нужно действовать проще — просто отправлять к ним шайбу, потому что даже «грязные» голы могут сыграть важную роль», — цитирует защитника официальный сайт НХЛ.

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