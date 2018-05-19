Швеция и Швейцария сыграют в финале чемпионата мира—2018 по хоккею

Определились оба финалиста чемпионата мира по хоккею—2018, проходящего в Дании.

Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею–2018

Сборная Швеции одержала крупную победу над командой США со счётом 6:0 в полуфинальном матче. Команда Швейцарии сломила сопротивление Канады — 3:2. Таким образом, во встрече за золотые медали мирового первенства сыграют Швеция и Швейцария. Матч состоится завтра, 20 мая, начало запланировано на 21:15 мск.

Канада и США сыграют во встрече за бронзовые медали. Матч также состоится завтра, 20 мая, начало — в 16:45 мск.