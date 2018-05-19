Сборная Швейцарии сыграет в финале чемпионата мира впервые с 2013 года

Сборная Швейцарии по хоккею одержала неожиданную победу над командой Канады в полуфинальном матче чемпионата мира. Встреча завершилась со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1).

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Швейцарцы сыграют в финале чемпионата мира впервые с 2013 года. Любопытно, что тогда они уступили в матче за золотые медали Швеции, с которой им вновь предстоит встретиться завтра (начало встречи запланировано на 21:15 мск). После того успеха швейцарцы два раза выходили в плей-офф чемпионатов мира из четырёх, но ни разу не смогли пройти стадию четвертьфинала.