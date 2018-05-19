Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс и Экблад — лучшие игроки Канады на ЧМ-2018 по хоккею

Завершился второй полуфинальный матч чемпионата по хоккею, проходящего в Дании. В нём сборная Канады потерпела неожиданное поражение от команды Швейцарии. Встреча завершилась со счётом 2:3 (0:1, 1:1, 1:1).

Лучшими игроками в составе «кленовых листьев» на текущем мировом первенстве были признаны нападающие Коннор Макдэвид и Райан Ньюджент-Хопкинс, а также защитник Аарон Экблад.

Макдэвид на чемпионате мира в Дании сыграл девять матчей, в которых набрал 17 (5+12) очков. Ньюджент-Хопкинс записал на свой счёт 8 (5+3) результативных баллов, Экблад отметился 6 (1+5) очками.