Экблад: для Канады важно, чтобы мы взяли бронзу, будем горды победой над США

Защитник сборной Канады Аарон Экблад подвёл итоги полуфинального матча ЧМ с командой Швейцарии (2:3).

«Это была невероятная игра. Думаю, что швейцарцы сегодня были лучше нас, у них очень хорошая команда. Не скажу, что это поражение стало для нас шоком. Мы хотели сегодня победить и приложили для этого много усилий. Из-за чего Канада проиграла? Не знаю, нам не хватило шайбы в воротах, но их голкипер классно выполнил свою работу. Канада будет биться за бронзу. Для нашей страны важно, чтобы мы вернулись с чемпионата мира с медалями. Мы будем горды победой над США», — передаёт слова Экблада корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.