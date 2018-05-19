Мюллер: не скажу, что Канада слаба для Швейцарии, это лучшая хоккейная держава

Защитник сборной Швейцарии Мирко Мюллер прокомментировал победу над командой Канады в полуфинальном матче чемпионата мира 2018 года.

«Канада сегодня была слишком слаба для нас? Ха-ха! Я бы так не сказал. Леонардо потрясающе сыграл в воротах. К третьему периоду у нас уже почти не было сил. Нам повезло с голом, там был рикошет. Это дало нам энергию, чтобы закончить матч. Соперник забил в большинстве в концовке. После этого мы знали, что нельзя давать канадцам как угодно бросать по воротам. Нам немного повезло, а когда прозвучала сирена, на душе творилось какое-то сумасшествие.

Мы провели длинный турнир, много работали, но в то же время надо готовится к завтрашнему матчу. Мы собираемся идти до конца.

Как остановили Макдэвида? Нападающие хорошо справились со своей работой, особо не давали ему трогать шайбу, особенно в средней зоне, где он набирает сумасшедшую скорость. Если дать ему так проходить среднюю зону, его уже тяжело остановить даже лучшим защитникам мира. Поэтому надо отдать должное нашим форвардам, которые оказывали на него давление и не давали раскатиться с шайбой.

Канада — настоящий принципиальный соперник для нас? Не знаю, я впервые в сборной. В матчах с ними мы всегда очень мотивированы, потому что это лучшая хоккейная держава в мире. Они привезли хорошую команду, но и мы тоже. Это отличная битва, мы очень хотели победить и заслужили победу.

Мы хотим идти до конца. Надо поесть, попить и постараться хорошо отдохнуть. Утром надо не волноваться и готовиться. Мы уже с ними играли здесь. Возможно, это нам поможет, мы уже знаем их сильные стороны», — передаёт слова Мюллера корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.